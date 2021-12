Lastekaitsespetsialist: on olnud juhtumeid, mil lapse suur hirm näidata vanematele õpitulemusi viib suitsiidikatseni

„Olen pannud tähele, et negatiivne suhtumine lastekaitsesse raskendab tööd vanematega, pärssides nende avatust koostöö tegemisel. Näen, kuidas mu kolleegid kannatavad selle tagajärjel,“ räägib Krustov lastekaitse töö ühekülgse kujutamise tagajärgedest ning toob välja, et kõige raskemad juhtumid on need, kus vanematel läheb meelest lapse heaolu ja seatakse enda tunded esiplaanile.