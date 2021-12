KUULA SAADET | Pere ja Kodu podcast: lauamängud pakuvad suurepärast võimalust omavahel suhelda

Lastele on lauamängud väga olulised ka erinevate oskuste, tunnete ja teadmiste kogemiseks, kogumiseks. Ühelt poolt õpetavad lauamängud võistluslikkust, loovust ja koostöö tegemist, annavad uut teavet, treenivad mälu ning on selle kõrval ka põnevad. Uus ütleb, et lastega mängides on oluline neid mitte alahinnata ja lasta neil mängimisel nii võita kui ka kaotusevalu kogeda.