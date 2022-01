Nõutu ema: kinkisin lastele jõuluks kassipoja, aga vaimustust jagus vaid paariks nädalaks...

Lemmiklooma võtmise juttu on Reelika peres räägitud alates hetkest, mil tütred Mari-Leen (4) ja Silvia (6) esimesi sõnu lausuma hakkasid. “Alguses ihaldati otse loomulikult koera, siis võeti korraks teemaks närilised. Vahepeal vaimustuti papagoidest, tigudest ja roomajatest, kuni lõpuks tõusis püsivalt päevakorda kass. Selgitasin, kuidas oskasin, aga miski ei aidanud. Küll proovisin neid veenda sellest, et linnakorter pole ükskõik millisele olevusele kuigi mõnus koht, küll proovisin selgeks teha, et iga lemmikuga kaasnevad kohustused ja paratamatult ka ebameeldivused nagu mustus, halb lõhn, karvad, lisakulud… Eriti järeleandmatu oli selles küsimuses Silvia ning kuna ta lubas pühalikult, et hakkab soetatud looma eest ise hoolt kandma, andsin lõpuks järele,” kirjeldab Reelika.

“Esimene suurem intsident juhtus Mari-Leenuna, kelle riidekappi loom ühel ööl pissile läks. Hais oli hingemattev, kõik riided rikutud ning tütar kiisu peale nii kuri, et virutas