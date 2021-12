VIDEO | Perearst Reet Laidoja: lapse vaktsineerimisega hoiad ära rasked tüsistused nagu multisüsteemne põletik ja pika COVID-i sündroom

"Esimesed vaktsiinidoosid on antud ning järgmisel nädalal jätkame uue hooga," kinnitas ta. "Need, kes varakult on kohal, nemad küsimusi ei küsi, vaid juba teavad, on seda oodanud ja varem endale selgeks teinud, kas saab ja millal võib," selgitas Laidoja. "On loomulikult ka vanemaid, kes arvavad, et lapsed põevad kergemalt ega vaja vaktsiini. See tegelikult on aga siiski loterii, kuna ka Eestis on sattunud haiglasse novembri seisuga 200 last. Neil võib esineda ka tõsisemaid trombemboolilisi tüsistusi ja pikka COVIDi sündroomi ning laste eripäraks koroonaviirusega seoses on multisüsteemne põletikuline haigus, mis ei ole kerge. Et seda kõike ära hoida, on meie soovitus siiski vaktsineerida," kinnitas Laidoja.