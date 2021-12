VIDEO | Pereõde jagab vaktsiinisüsti nõu: lastega ei tohiks kasutada sõna "süst", "valu" ja "torge". See ehmatab ära!

Beebide kaitsepookimine võib kulgeda erinevalt - mõni lapsevanem tahab, et beebi oleks mähkimislaual, mõni tahab süles hoida, lisaks võib teha nägusid ja hääli ja pärast tuleb võtta sülle ja vajadusel anda rinda, et valu leevendada ja last lohutada. "Süsti valu läheb neil väga kergelt üle," kinnitas Jaanika.