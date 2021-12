LOE | Lõik Justin Petrone värskest teosest: Maria vajus läbi jää. Ta tundus mu süles nii väike ja külm

Ei saa öelda, et mu kaheksa-aastane ja viieaastane tütar omavahel just väga hästi läbi oleksid saanud. Iga kord, kui ma nad korraks omaette jätsin, oli karjumine tänavale kuulda. Mind segas see, et mu lapsed olid tehnoloogiliste ahvatluste poolt rikutud. Õhku rebestasid karjed nagu „ainult viis protsenti jäänud!“, mis kõlas nagu maailmalõpuennustus. Küllap oli seegi tänavale, meie majast juhuslikult mööda jalutavale süütule inimesele kuulda.

See polnud veel midagi. Kord läksin korraks kõrvaltänavale kohvikusse, kiirustasin tagasi koju ja kuulsin tänaval olles majast kostvat kohutavat plärtsu. Teadsin kohe, et see sai tulla vaid minu korterist… ja nii oligi. Üks laps oli visanud teise suunas supipoti. Jah, kõik need teised Viljandi lapsed olid nii vaiksed ja nii tublid, aga meie omad olid kohutavad. Meie lapsed olid krantsid, mitte puhtatõulised, võibolla sellepärast? Kas nende ema komi-uurali veri plahvatas, puutudes kokku isa kreeka-rooma verega