VAATA | Imearmas! Kersti Kaljulaidi tänavuse jõulukaardi autoriks on 9-aastane Elsa Tartust

"Minu tänavuse jõulukaardi joonistas 9-aastane Elsa Tartust. Panin täna just terve portsu kaarte posti, nii et küll lähiajal jõuavad kohale! Kaardi autor Elsa on aga Agrenska Fondi sõber. See fond ise on kaasaegne puudega lastele, noortele ja nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus. Mulle teeb nende tegevuse südamelähedaseks see, et Eesti Agrenska arendab abivõimalusi, mis toetavad mitte üksnes puudega last, vaid eeskätt tema peret kui tervikut," nendib endine president oma postituses.