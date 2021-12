10 KULDAVÄÄRT NÕUANNET | Neid nippe järgides kindlustad endale muretu ja jonnivaba jõuluõhtu

1. Võimalda lapsele puhkust enne "tormi"

Jõuluõhtu toob endaga kaasa palju hääli ja ärevaid tundeid. Hoolitse selle eest, et laps saaks sellele kõigele vastu minna puhanult. Kuigi kiusatus teha täiesti erandlik päev võib olla suur, proovi siiski päevakavva mahutada kas lõunauni või veidi suurematel lastel rahulik aeg, mille vältel kas joonistada või lugeda. Juhul, kui päeva sisse peab mahtuma ka pikem autosõit, siis ajasta see kindlasti uinakule.

2. Valmista kingitus enne pakkimist ette

Iga laps on kinki saades elevil ega jõua ära oodata, millal saaks uue leluga juba mängida. Kuna enamus lelusid on paigaldatud kapitaalselt ja üliturvaliselt plastik- ja pappkarpidesse, siis on nende avamine lastele ülejõukäiv. Tule siinkohal appi, vabasta mänguasju juba enne pakkimist oma pakendist, tee kõik vajalikud toimetused patareidega ja ongi kõik palju muretum!

3. Jõuluvanaga suhtlemine pole kohustuslik

Kas pole mitte kummaline, kui palju aega veedame lastele selgitades, kuidas võõrastega ei tohi kaasa minna ega neilt midagi vastu võtta, aga siis tuleb üks natuke hirmuäratavalt suur habemik ja last utsitatakse talle sülle istuma, teda