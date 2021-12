TEELE VLOGI | Ja kolisimegi "Rifele"! Mis sest, et esimesel õhtul kõik omavahel tülis, aga küll kõik korda saab...

Enne veel on Teelel vaja ühele poole saada mitmete pooleliolevate töö- ja kodutoimetustega ning veenduda selles, et kõrvapõletikuga maadlev vanim laps saab arstidelt lennukiga lendamiseks rohelise tule. Lisaks on eelseisvaks remondiks vaja ette valmistada ka nende kodu, mis pere eemaloleku ajal värske väljanägemise saab.