Raseduse ajal tuleb süüa mitmekülgselt ja täisväärtuslikult. See tähendab, et tuleks tarbida erinevaid toiduaineid erinevatest toidugruppidest. Mida laiem ja mitmekesisem on toitude valik, seda tõenäolisem on vajalike toitainete saamine. Nii on näiteks piim ja piimasaadused rikkad kaltsiumi ja täisväärtuslike valkude poolest, kuid neis on vähe rauda. Rauarikkamad on liha- ja kalatooted, kuid neis ei sisaldu C-vitamiini. Rasva- ja suhkrurikaste toitudega ei tohiks liialdada. Need on tavaliselt maitsvad, kuid vitamiini- ja mineraalainevaesed. Mitmekülgse valiku korral saame piisavalt kõiki vajalikke toitaineid.

Lapseooteaja riskiteguriteks toitumise seisukohalt on: alaealisus raseduse ajal, ohtralt rasvu (ja suhkrut) sisaldav toit või muidu tasakaalustamata toitumisharjumused, veganlus, suitsetamine, alkoholi või narkootikumide tarvitamine, madal või kõrge kehamassiindeks ja järjestikuselt korduvad raseduse ning imetamise perioodid.

Peamiseks soovituseks on süüa...