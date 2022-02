Mida süüa raseduse ajal ja mida mitte

Raseduse ja imetamise ajal on toiduenergia, vitamiinide ja mineraalainete vajadus tavalisest täiskasvanu vajadusest veidi erinev. Piisav ja mitmekesine toit on vajalik, et emaüsas arenev organism oleks varustatud kõige kasvamiseks tarvilikuga. Veelgi enam vajab tähelepanu aga ema ise, sest paljud tema keha toitainete, sh mineraalainete ja vitamiinide tagavaradest võivad sellel eluperioodil ammenduda.