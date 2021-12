TUULI BLOGI | Kuidas emad seda suudavad? Olla hea naine, hoida suhteid ja kodu, teha süüa, trenni ja tööd, kasvatada last...

Kuidas te, emad, seda suudate?

Ainus, mis tundus loogiline, oli prioriteetide seadmine, aga praktikas tundus ka see nii raske. Mäletan hetki, mil nutsin vannitoas, sest nii raske oli. Aga minu jaoks on see täiesti normaalne, sest hullem oleks see, kui elaks kõik sissepoole, postitaks sotsiaalmeediasse õnnelikke pilte ning alati vastaks, et kõik on hästi. Tundsin ikka veel seda tunnet, et ükskõik, kuidas ma ei planeeriks oma päeva või aega, keegi ikka koguaeg kannatab kuskil. Tööd tehes lämmatavad süümepiinad lapse ees. Kui laps on isaga, lämmatavad süümepiinad, et mees ei saa vahepeal lihtsalt puhata ja olla, õhtul tööd tehes lämmatavad süümepiinad, et miks ma ei veeda kvaliteetaega mehega.

Sain aru, et see nüüd ongi päris elu. Nüüd ongi vaja leida tasakaal kõige vahel, ometigi tundus iga päevaga, et lihtsalt ei jagu aega kõige jaoks. Mulle on alati olnud oluline, et ma ei tõstaks lapse peale häält, vaid mõistan ja kuulan teda, laskun temaga samale tasandile, mõistan tema tundeid, adun, et jonn pole lihtsalt jonn, vaid väike inimene ei saa oma tunnetega hakkama; ma tahan kallistada ja musitada oma last enne, kui ta peab seda tulema ise tegema või nuruma; ma tahan, et laps tunneks, et ta on oluline ja temaga tegeletaks ning kuulataks; et tal on turvaline ja harmooniline ümbrus, kus kasvada. Me kõik soovime seda tegelikult, aga nagu öeldakse elu tuleb vahele. Võibolla ma lihtsalt tahtsin ja tahan liiga palju, täiust?