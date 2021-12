Vürtsita voodielu...kondoomidega!

Kondoomid on käepärased ja neid on võrdlemisi lihtne kasutada. Mis aga veelgi huvitavam, kondoomid võivad seksi isegi paremaks muuta! On nii mõndagi, mida kondoomi kasutamisest teada, et tekiks lausa soov enne vahekorda kondoom haarata.