KUULA SAADET | Pere ja Kodu podcast: ka lastele võib kinkida jõuluks kauneid ehteid

„Minul on kolm last ja oma kahele tütrele ostsime esimesed kuldsed ehted juba enne nende sündi. Need ehted on mõeldud kandmiseks nii beebieas, suurema lapsena, kuid ka täiskasvanuna. Need on meened, mis jäävad minu lastele kogu eluks meenutama nende lapsepõlve. Grenardi ehtepoes on sõltuvalt sündmusest ja lapse vanusest väga suur valik ehteid, millega mingeid kindlaid olukordi, sündmusi või tähtpäevi meeles pidada,” ütleb juveelipoe Grenardi esindaja Daria Nilsk.