Mingil põhjusel ei peeta kooritavaid puuvilju pesemise seisukohalt oluliseks ega olda harjunud neid enne söömist pesema. Hooletu käitumise tulemuseks on aga sageli kõhulahtisus ja oksendamine. Terviseameti andmeil on näiteks noroviirusele omane teatud sesoonsus ja reeglina langeb see novembri-detsembrikuusse, mil müügil on