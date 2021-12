Maria blogi: Pühad viiruste küüsis! Tegin lausa graafiku, kes millal millist ravimit saab ja järjestikku inhalaatori küljes istub

Terve kodu mitmekordselt üle küüritud

Mitu laari pesu oli vaja kõige kõrgema temperatuuriga ära pesta ja ka mänguasjad, et see kõik ei korduks. Ma täpselt ei teagi kaua need viirused elujõulised on ja meid on oksetõbi vaid paar üksikut korda tabanud, seega siis pole palju kogemusi ka. Igatahes olen kõik riided alati pesumasinas 90 kraadiga läbi lasknud ja mänguasjad ka ära pesnud ning muud pinnad üle käinud desinfitseeriva kraamiga, sest ei soovi, et lapsed taas nakatuksid. Eriti pisem, kes ikka hooti asju veel suhu paneb.

Kui see viirus oli seljatatud, siis ärkasid järgmisel hommikul lapsed korraliku palavikuga ja nohuga. Seega tuli teha graafik, kes ja milla mis ravimit sai palaviku kontrolli all hoidmiseks ning siis istusid järjestikku kõik inhalaatori küljes. Väiksem laps oli sellest kõigest nii häiritud, et tahtis kogu aja süles olla ning seega jäid tegemata vajalikud kodused koristused ja kaunistused. Me polnud planeerinud jõule kodus veeta ja seega polnud me ka suurt toidukraami varunud, õnneks aga oli võimalik veel viimasel hetkel toidukuller tellida ning saigi jõululaud kaetud.

Hommikused ja õhtused kingitused

Kingitustega on meil selline komme, et meil on niinimetatud hommikukingitused ja siis pärast jõuluõhtusööki on õhtused kingitused, mida tuleb välja lunastada luuletuse või lauluga. Hommikukingituste mõte on lihtsalt lastele millegi andmine, millega nad saaksid mängida ja tegeleda, kuniks mina süüa teen ja mees kuusega tegeleb. Need kingitused pole midagi suurt, vaid sellised sümboolsed - näiteks värviraamatud või siis mingi väike legokomplekt.

Hilisemad kingid jättis meile ukse taha jõuluvana ja siis need sai välja lunastatud. Nüüd hakkavad lapsed vaikselt tervenema ning lootust on, et aastavahetusel saame siiski lõpuks perega kokku ja teha tasa selle aja, mis jõuludel tegemata jäi. Tavaliselt me aastavahetust kusagil väljaspool kodu ei tähista, aga seekord teeme erandi. Lisaks siis läheme aasta alguses kohe perega reisile mõneks päevaks. Broneerisime endale majutuse Ida-Eestis ja proovime seal kandis suusatada ja talvemõnusid nautida.