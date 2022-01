Öeldakse küll, et partnerist lahkuminek on raske. Ometi on minu jaoks kõige südantlõhestavamad kogemused seotud parimatest sõbrannadest ilma jäämisega. Seda on juhtunud mu 32 eluaasta jooksul täpselt kaks korda ja kuigi aeg pidavat kõik haavad parandama, pole seda kahjuks siiani juhtunud. Mõned haavad ehk ei paranegi kunagi, vaid lihtsalt õpid nendega elama.

Minu lapseootuse aeg oli turbulentne aeg, mil iga viimnegi asi mind endast välja ajas, sealhulgas sõbranna soovitused rahuneda ning targutamised laste saamise teemal, kuna tema oli vahepeal juba emaks saanud. Minu jaoks oli kõik