Ema - alati loodud kellegi silmis kaotama?

Neid näiteid on lõputult. Vahet pole, kas me räägime sellest, kas ja millist kommi peaks andma, kas tohib öelda, et jõuluvana on päris või mitte. Ükskõik, mis valikuid me vanematena teeme, kuskil on koolkond, kes need kõik maha laidab. Ja mitte ainult omaette puhisedes, vaid võttes oma Kõige Pühamaks Missiooniks selle meile isiklikult selgeks tegemise. Et me teeme valesti. Et me ei tea midagi. Ja tõsi, eriti värske emana ongi palju asju, mida veel ei tea. Asju, mis tulevad läbi katseeksitusmeetodi. On ka põhimõtteid, mis ajas muutuvad. Aga kas emaduses ikka eksisteerib õige ja vale?

Käisin lastega reisil. Uuriti, miks ma neid solgutan? Kas tahan nende rütmi täiesti sassi ajada? Miks ma vaid endale mõtlen? Ja jumala eest, kes see läheb lastega mägedesse matkama, see on ju...ohtlik!

Täna on mu lastel iga päev lubatud multikaid vaadata. Küll piiratud aja jooksul. Saan kommentaare, et kasutan telekat lapsehoidmisteenusena ja üleüldse! Multikate vaatamine muudab lapsed rumalaks ja on äkki päris õudne vaadata, kuidas nad kivikujudena ekraani passivad.

Kas pole mitte pigem nii, et iga valiku taga on mingi lugu? Võib-olla sa ei tea, et kuigi mu laps tahab mu kaisus magada, on ta öösiti ka jube rahmeldaja. Tema magab, aga mina ei suuda, sest saan iga kümne minuti tagant jalaga paraja obaduse. Võib-olla sa ei tea, et see tõi kaasa kroonilise magamatuse, mis hakkas mõjutama ka seda, kuidas ma päevasel ajal oma vanemlusülesannetega toime tulin.

Võib-olla sa ei tea, et lastele ehk liiga heldelt multikaid näitav ema on peres ainus, kes leiva lauale toob ja peab seda tegema kodukontorist laste kõrvalt. Võib-olla on multikate näitamise ajal saabuv vaikus ainuke hetk, mil ta saab keskenduda ja tööd teha.

Võib-olla on lasteta reisile läinud paar viimased viis aastat ninapidi oma lastega koos olnud ja teinud kõike võttes arvesse nende soove, ent avastanud end seeläbi hoopiski suhtekriisist?

Kergelt antud hinnangud

Me anname hinnanguid võttes arvesse oma enda isiklikku kogemust ja tõekspidamisi. Arvame, et nii nagu meie teeme on õige. No kujuta nüüd ette, et üle poole aasta vaaritasid ise püreesid, sügavkülma ei saanud enam isegi vanaema peenralt korjatud maasikaid panna ja siis tuleb mingi tegelane nagu muuseas oma tuubidega, mis ta Selverist ostis. Ja isegi vaarikad mahuvad sügavkülma. Vähe ei aja närvi! Või ehitad hommikust-õhtuni sama torni, mille laps iga kahe sekundi tagant pikali paiskab ja ainult unistad sellest, et saaks kasvõi sekundi rahu. Et lugeda või kohvi juua või kasvõi kardinapuud silmitseda. No ja siis sõbranna teatab südamerahus, et on nädala jooksul kolm raamatut läbi lugenud. Ja tal on sinust üks laps rohkem!!! Küsid, kuidas ta seda tegi ja tema kehitab õlgu. „Nendel hetkedel, kui lapsed multasid vaatasid vist." No tere-tore!