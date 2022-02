Kerli Püll (28) oli olnud neli aastat järjest lastega kodus, kui hakkas otsima võimalusi, kuidas veidi teenida. Et kolme lapse – Kassandra (9), Tominiku (5) ja Temiani (3) – kõrvalt palgatööl käia polnud algul lihtne, mõtles ta, mis on see, mida ta hästi oskab ja millest inimesed võiksid puudust tunda. Et naine oli enne laste saamist töötanud Soomes koristajana ja armastab koduski korda luua, otsustas ta hakata kodukoristusteenust pakkuma.

Lisaks Kerli kogemusloole leiad käesolevast artiklist ka 18 nutikat viisi, kuidas laste kõrvalt (lisa)raha teenida.