Ema: mu laps teatas ühel hommikul lihtsalt, et tema ei lähe kooli ja kõik! Ja ei läinudki

Kui saabus distantsõpe, oli laps väga rahul. “Töötan kodus ja talle meeldis, et olin tema jaoks kogu aeg olemas. Mulle oli see aga keeruline, sest 1. klassi last on vaja distantsõppel väga palju aidata,” meenutab Merili. Kui kontaktõpe taastus, hakkas hommikune nutt jälle pihta. Merili uuris lahendusi Facebooki vanemlusgruppidest ja mõtles ka psühholoogile, kuid suvi tuli peale.

Ta soovis lausa positiivset koroonatesti, et ei peaks kooli minema.

Paraku ei olnud 2. klassi alguseks tüdruku suhtumine muutunud. Ema meenutab: “Rääkisime kooli teemal palju ja iga kord sain vastuseks, et asi on klassiõpetajas. See ei olnud mulle uudis, sest kokkupõrkeid õpetajaga oli olnud ennegi. Neil lihtsalt ei tekkinud head klappi. Meribel tundis näiteks, et ükskõik kui hästi ta tähti maalis, polnud õpetaja rahul. Ja kuigi ta matemaatikas sai koondhindeks nelja, tahtis õpetaja teda suvetööle jätta. Nii kaduski lapsel motivatsioon – pingutad kõvasti, aga rahul ei olda kunagi.”

Õpetaja polnud ka Merili sõnul kuigi sõbralik. “Näiteks oli koolis lauamängupäev, kuhu pidi kaasa võtma snäkke. Kaks vanemat unustasid lastele toitu kaasa panna. Klassikaaslased soovisid oma maiustusi nende lastega jagada, ent õpetaja keelas. Nii ei saanud Meribel oma parimale sõbrannale midagi pakkuda ja muutus kurvaks. Kui sellest hiljem õpetajaga rääkisime, ei olnud ta dialoogiks valmis, tegi ainult maha vanemaid, kes toitu kaasa panna unustasid.”

Ema proovis tütart veenda, et ehk saab laps suhtumist õpetajasse muuta, aga tulemusteta. Viimaks pakkus tüdruk ise, et vahetaks kooli. Ema sai teada, et lähedal asuvas koolis on 2. klassis vaba koht, ja edasi läks kõik kiirelt. Juba nädala pärast – möödunud aasta novembri lõpus – alustas Meribel uues koolis. “Algul tütar kartis pisut, aga seni on kõik laabunud. Uue õpetajaga on lapsel hea klapp ja tal on tekkinud juba mõned sõbrad,” rõõmustab Merili. “Alati ei ole nii, et laps lihtsalt ei taha minna ja mõtleb midagi välja. Tasub kuulata oma last!”

4 kuud koolist puudumist