Ma ei taha kooli minna!

Merili (32) mure oma tütre Meribeli (9) pärast algas juba 1. klassis, kui laps teatas mõnel hommikul nuttes, et ei taha kooli minna. “Vahel lubasin talle vaba päeva, aga siis tahtis ta selliseid päevi muudkui juurde. Ta lausa lootis, et koroonatest oleks positiivne, et ei peaks kooli minema.”

Kui saabus distantsõpe, oli laps väga rahul. “Töötan kodus ja talle meeldis, et olin tema jaoks kogu aeg olemas. Mulle oli see aga keeruline, sest 1. klassi last on vaja distantsõppel väga palju aidata,” meenutab Merili. Kui kontaktõpe taastus, hakkas hommikune nutt jälle pihta.