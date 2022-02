Unistuste elupaik Kassisabas – võluv nagu Bullerby, ainult et eestimaine

See ei olegi päris vale, sest Emilia Elizabeth Chochia (25) sõnul ei tea nad kunagi, kui palju põnne neil lõunat sööb, sest ümbruskonna lapsed on harjunud naabri juurest naabri juurde käima. Täpselt nagu Bullerbys.

Prantsuse filoloogiat õppinud ja praegu koduhaldja rolli täitev Emilia teadis väiksest peale, et tahab emaks saada. Seega pole üllatus, et noor naine on oma grusiinist abikaasa Archiega (38) juba kümme aastat koos olnud ja peres kasvab kaks last: Evita (5) ja Franz Alexandre (2). Seda, et Kassi­sabas asuv korter on nende unistuste elupaik – forever home, nagu ütleb Emilia –, said nad aga teada mõni aasta tagasi, kui novembriilmade hämaruses korterit esimest korda vaatamas käisid