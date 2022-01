1960. aastal kuulutas tuntud motivatsioonikõneleja ja kirjanik Earl Nightingale, kuidas see, millest sa mõtled, selleks sa ka saad. Sama on rääkinud ka Buddha näiteks. Lisaks olulise mõtte kuulutamisele rääkis ta sellest, kuidas 70% ajast inimesed muretsevad asjade pärast, mis kunagi ei juhtu või mis on juba juhtunud. Seda väitis ta rohkem kui 60 aastat tagasi, huvitav, milline see protsent täna on? Ta soovitas igas päevas teha vähemalt tunnikese ajule treeningut, mille jooksul võiks välja mõelda 20 lahendust oma igapäevastele probleemidele või lihtsalt sellele, et elu mõnusamaks muuta.