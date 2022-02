Katharina Grossmann-Hensel

“Minu emme on superkangelane”

Pegasus, 32 lk

See oli Kertu esimene valik raamatukogust ja pean tunnistama, et ammu pole lugenud nii toredat raamatut emadest. Soovitame seda kõikidele emadele, kes hoolitsevad kõigi ja kõige eest. Emadele, kel kipub mõnikord jaks raugema. Lugedes, kuidas lapsed oma emasid siin võrdlevad, näed ka iseend peeglist just nii ägedana, nagu tegelikult oled, aga mis vahel ununeb. Raamat ajas hullupööra naerma, tegi tuju heaks ja pani lapsi kõvasti