Minu neljas ja kõige erilisem keisrilõige

Minu sünnitused on olnud erinevad tavapärasest, aga mulle endale oli just neljas ehk viimane väga eriline ja uutmoodi.

Kõik mu neli last on siia ilma tulnud keisrilõikega. Algas asi sellest, kui esiklaps Gerda (14) pärast 24 tundi tuhusid sünnitusteedesse kinni jäi. Ka teine laps Loora-­Rebeka (11) arvas, et õige tee pole tema jaoks. Kolmanda, Roometiga (6), tehti juba plaaniline keiser. Kolm esimest keisrilõiget toimusid narkoosis ja mul puudus igasugune ettekujutus, kuidas beebi ilmale­tulek välja näeb. Alati oli kõik ühtmoodi: narkoos, ärkamine ja väike beebi. Seniks, kui kolm kuud tagasi sündis mu neljas laps Mattias Olaf (3 k) seljasüstiga.