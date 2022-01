TEELE VLOGI: Kuidas kolme lapse emana neist igaühele eraldi üks-ühele aega leida?!

Selleks, et reis paremini sujuks, on perel ajutiselt reisil kaasas ka Teele ema - et igale lapsele jaguks üks täiskasvanu. "Mulle on oluline, et mul oleks et oleks hea suhe iseendaga, oma abikaasaga, ja iga lapsega eraldi. See on minu jaoks kõige suurem väljakutse suure pere emana," tunnistab naine. "Koosolemine on väga tore ja tervislik, kui igaühe karikad eraldi on täidetud."