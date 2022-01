Jälle on lapsel tüütu nohu ja köha! Mida teha, et lapsed nii tihti haiged ei oleks?

1. Hommikune sidrunivesi

Sidrunivee joomisest hommikuti on rohkem räägitud täiskasvanute puhul, mitte aga niivõrd selle kasulikusest lastele. Sidrun muudab keha aluseliseks ja lisaks pakub kehale suures koguses C-vitamiini. Just need kaks asja on olulised selleks, et laste immuunsüsteem tugev oleks. Ei tasu karta, et sidrun laste jaoks liiga hapu on, sest peale seedeprotsessi muutub see keha jaoks aluseliseks.

Paljud aluselised toidud, nagu näiteks liha ja piimatooted muudavad keha happeliseks. Selliseid toiduaineid tasub haiguste ajal oluliselt vähendada või üldse vältida. Näiteks tasub anda lapsele vorstivõileiva asemel kurgivõileiba.

Sidrunivett võiks juua ka haiguse tekkimise alguses, sest siis ei saa haigus areneda aluselises keskkonnas. Joo koos lapsega sidrunivett või sööge sidrunit paljalt. Nii võib ära hoida haiguse kiire arengu.

2. Piimatoodete vähendamine või sootuks vältimine

Paljude jaoks on väga raske teema ja mõte jätta piimatooted menüüst üldse välja. Küll aga tasub seda katsetada ja vaadata, kas laste tervises midagi muutub. On näiteid, kus laps on pidevalt haige, kui perearst soovitab piimatooted menüüst välja jätta, kaovad ka haigustunnused. Seda seetõttu, et piimatooted tekitavad palju lima.

Kui piimatoodete menüüst päris välja jätmine tundub võimatu, tasub neid olulisel määral vähendada. Seda enam, et lasteaias ja koolis saavad lapsed nagunii piimatooteid. Võib tekkida küsimus, et kust siis laps kaltsiumit saab? Väga paljudest toiduainetest, sest lehmapiim ei ole ainus, millest kaltsiumi saada. Näiteks kaerapiim täidab ära juba 50% 1-5 aastase lapse päevasest kaltsiumivajadusest. Head kaltsiumi allikad on ka oad, erinevad marjad ja seemned.

3. Suhkur, suhkur ja veelkord suhkur