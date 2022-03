Kuigi rasedus võib kulgeda ka kergelt ja probleemivabalt, siis tihti see nii ei lähe. Paljusid rasedaid kimbutavad erinevad tervisemured, mis võivad nende enesetundele paraja põntsu panna. Millised on peamised rasedusaegsed iseärasused ja mida nende vastu ette võtta, et neid leevendada?