VIDEO | Treeni teadlikult! Rasedale ei sobi hüpped ja kõhulihaste harjutused, aga mis veel?

Kui su rasedus kulgeb normaalselt, on aktiivne eluviis igati tervitatav. Need naised, kes tegid trenni ka enne lapseootele jäämist, võivad jätkata treeningutega nii nagu enne rasedust, sellisel juhul on lubatud ka jõutrennid ja jooksmine. Kui sa enne rasedust trenni ei teinud, siis nüüd on hea aeg alustamiseks, kuid kuula oma enesetunnet ja vali sellele vastav koormus. Kui tunned, et koormus võtab võhmale ja pulss tõuseb püsivalt üle 140, võta tempot rahulikumaks. Kui mõni harjutus tekitab ebamugavust, on see märk sellest, et peaksid harjutuse tegemise peatama.

Kehaline aktiivsus raseduse ajal mõjub hästi ka sünnitusele ning hilisemale taastumisele. Kui sul on oht enneaegseks sünnituseks või raseduse katkemiseks, räägi trennimõttest algul oma ämmaemandaga. Kui