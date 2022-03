Iga tulevase isa kohustuslik lugemine: 9 viisi, kuidas naisele sünnituse ajal toeks olla

Kuigi paljud tulevased isad pelgavad, et nad ei suuda abitult pealt vaadata, kuidas nende armas naine sünnitusvaludes vaevleb, on enamik mehi, kes on oma lapse sünni juures olnud, ühes asjas kindlad: sünni ime kogemine on üks elu kõrgpunkte. Eriti uhked on isad siis, kui on saanud sel tähtsal hetkel oma naise kõrval olla.