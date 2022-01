PERE JA KODU PODCAST: pereisal kulus narkootikumidele 200-300 eurot päevas

Esimesena proovis ta 16-aastasena kanepit, sellele järgnesid teised ained, kuni fentanüülini välja. "Ma ei pidanud end kaua sõltlaseks, ei arvanud, et see oleks probleem," meenutab ta. Erinevad narkootilised ained saatsid teda aastaid, töö ja pereelu kõrvalt. Ta tunnistab, et sõltuvustega käisid kaasas valed ja manipuleerimine. Lembit usub, et sõltuvusega kaasneb tihti ka kaassõltuvus. "See on terve perekonna haigus."