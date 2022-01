Koolieeliku arenguetapp on väga oluline. Siin on 13 arendavat tegevust sinu kiirelt arenevale koolieelikule

Koolieeliku arenguetapp on väga oluline, sest just siis areneb sinu laps tohutu kiirusega. Siin on 13 tegevust, mille puhul on ühendatud õppimine ja mängimine.