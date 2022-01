Naiste jaoks tähendab seks pigem emotsionaalset kontakti. Hingelise seotuse tunne tekitab soovi ka kehaliseks läheduseks ja seksiks. Määravaks teguriks naise valmisolekuks on ka paarisuhte üldine õhkkond. Kui inimeste vahel on negatiivsust enam kui positiivsust, tekib harva turvaline ja usalduslik tunne, mis on intiimsuseks vajalik. Meestes tekitab enam huvi ja iha kehaline tunne. Aju aktiveerub mälestusest, mõttest, lõhnast, fantaasiast, ihaldatava nägemisest ja paljust muust.