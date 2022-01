Meedia on loonud ebareaalse seksika naiskuvandi, kes ei vanane, kellel pole muresid ega haigusi, menstruatsiooni ega menopausi. Võimatu on sellele vastata. Naistel on rohkem kui meestel kehaga seonduvat ebakindlust ja häbi. Teise lähedal alasti olemist mõjutab