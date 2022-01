Kuigi on üldlevinud normid laste uneaja kohta, siis tasub siiski lähtuda oma lapsest. Nii nagu täiskasvanutel on individuaalne unevajaduse aeg, on see ka lastel. Seega tasub jälgida oma lapse käitumist, kas tema magatud tunnid aitavad tal välja puhata. Üldlevinud arvamus on, et teismeline vajab 8-10 tundi und, koolilapsed 9-11 tundi ja eelkooliealised 10-11 tundi und. Vastsündinud vajavad und 12-18 tundi, imikud 12-15 tundi ja väikelapsed 11-14 tundi. Kindlasti ei tohiks alla 7 tunni magada.