Šokeeritud ema: pärast operatsiooni teatas arst, et minu neljakuune beebi vajab +17 prille

Gisela (37) tütar sündis pealtnäha terve lapsena. Kui Kete (nüüd 5) oli kolme­kuune, hakkas ema kahtlustama, et tütre silmadega pole kõik korras. Silmside puudus ja Giselale tundus, et beebi ei fokuseeri pilku. Mingitel hetkedel hakkasid beebi silmad justkui pöörlema. “Filmisin seda ja näitasin videot lastearstile, kuid tema arvas, et see läheb üle või siis peaks millalgi neuroloogi poole pöörduma.”

Ema mure siiski kasvas. Kui Kete lamas ja keegi liikus, ei saatnud ta möödujat pilguga. Kui ema näitas Ketele mänguasju, mis häält ei teinud, ei reageerinud ta. Mures Gisela kutsus kohale koduvisiite tegeva tegelus­terapeudi. Tema sai kohe aru, et midagi on valesti. Tänu talle sai Gisela koos Ketega ülejärgmisel päeval Mustamäe lastehaiglasse ülevaatusele.