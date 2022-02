Veebruaris ikka tähistame

Vabadust ja Eesti sünnipäeva! Musta leiva, räime-kilu, keedumuna, tatra, metsamarjade, kartuli ja peediga. Need on esimesed, mis mulle pähe tulevad, kui küsin endalt: milline see Eesti toit siis on? Vabariigi aastapäeva laud võiks olla just selline, mis tundub “kõige rohkem Eesti” ja muidugi maitseb ka hästi. Tähistame!