Maria blogi: maandusin puhkuselt suure pauguga argipäeva, pesemata pesu ja kodutöödega kemplemise keskele

Aga kas ja mida ma ootan äsjaalanud aastalt? Kui aus olla, siis viimased kaks aastat on mu ootused väga madalale viinud. Kindlasti tuleb jätkata pere koos toimimise rütmi otsinguid. Kui inimesed meie ümber leiaksid tülitsemise ja vihkamise asemel üksmeele, oleks samuti päris tore. Ühiskond on aga nii lõhestunud, et ilmselt jäävad need negatiivsed laengud meid saatma aastateks. Sellest hoolimata tuleb keskenduda perele ja vaimsele tervisele, õpetada lastele empaatiat ja seda, et olgu inimene milline tahes, ta on ikka inimene ja seetõttu inimväärset kohtlemist väärt. Sellised on igatahes minu plaanid!