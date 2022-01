Helena Lotman: miks on rasked emotsioonid laste puhul jonn ja täiskasvanutel stress?

Kehvasti läinud mäng või saama jäänud mänguasi on Helena sõnul lapsele täpselt sama suur mure kui täiskasvanule mõni töö- või eraeluline ebaõnnestumine. "Me peame end põnnide suhtes paremini positsioneerima. Mida veidramalt nad käituvad, seda rohkem on neil tegelikult hoolivat tähelepanu vaja. Ma ise pole siin ideaalne, kuid püüan.”