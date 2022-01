Aeg saata poeg ajateenistusse? Ema: seda märkab kindlasti, kuidas laps ajateenistuses iseseisvub

Aga kui olin 4. jaanuari hommikul kasarmus ja tegime meeskonnaga viimaseid ettevalmistusi, siis tundsin end täiesti endale loomulikus keskkonnas ja minu sees oli tagasi kindlus, et tahan missioonile minna ja see saab olema väärtuslik kogemus. Olin kindel, et saame hakkama, sest meeskond oli suurepärane. Ma ei mõelnud enam väga sellele, kaua missioon kesta võiks ega sellele, millal saab jälle lähedaste ja sõpradega suhelda.

Lähedaste ja sõpradega suhtlemise osas arvasin, et see on piiratum kui see tegelikult oli. See on lihtsalt nii, et maast 20 kilomeetri kaugusel merel levi lihtsalt ei ole. Muidugi tuli ette neid hetki, kui läksime telefoniga tekile ja kontrollisime, et äkki on levi ja saab lähedastele kirjutada, aga ega meil telefone tegelikult pidevalt käepärast polnudki.