Vastab tõele, et lapsed ei ole koroonaviiruse riskirühmas, sest enamasti põevad nad seda haigust üsna kergelt. See aga ei tähenda, et COVID-19 lapsi üldse ei ohustaks. Mida kujutab endast MIS-C ja miks peaksid sa selle pärast muret tundma? Reastame olulised laste koroonaviiruse kohta käivad faktid.