Silja Eeki (26) esiklaps Emma sai oktoobrikuus aastaseks. Teda imetas ema vaid kolm kuud. Esimene komistuskivi rinnaga toitmisel ilmnes juba sünnitus­haiglas – Emma oli väga laisk imeja.

“Ämma­emandad pidevalt torkisid ja stimuleerisid teda, küll pritsisid beebit külma veega, näpistasid ja ergutasid. Sellest hoolimata jäi ta süües magama ega imenud piisavalt,” kirjeldab ema. Haiglast said nad kaasa õpetuse pärast igat söögikorda last kaaluda ja kui soovituslikust kogusest jääb puudu, siis väljapumbatud rinnapiima süstlaga juurde anda. “Kodus kuulasin tuttavate ja pere soovitusi, et jätaksime pumpamise ja süstlajandi ära. Piima mul ju oli ja tuli – milleks see pidev kaalumine ja