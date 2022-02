Leidsin Viljandist Viini peenuse

See 20ndate alguses eestlanna olen mina ise. Heelia, kes on elanud oma elu jooksul nii ühes kui teises kauges riigis. Praegu olen 26. Ma olen ema. Suure maailma mõistes “kõigest üks väikelinna ema”. Ma kahtlustan, et nii mõnigi iseendale “maailmaränduri” tiitli andnud nooruk tahaks minult küsida: mis sinuga juhtus, Heelia? Kas sa ei igatse suurlinnamelu? Lõunamaade eksootikat? Pööraseid seiklusi?

Aus vastus on ei, ei igatse. Tõtt-öelda ei kipu ma enam isegi talvel lõunamaa kuurorti oma nahka kõrvetama lendama. Mulle sobib põhjamaine karge õhk paremini. Vahel hämmastab mind ennastki, kuidas asjad, mis mulle Eestis kunagi