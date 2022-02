Viljandi vanalinnast leidsin Viini peenuse

Me kõik oleme neist imelistest päikese­loojangutest kuulnud, aga vähesed meist on neid ise kogenud. Põhjamaa neiul jätkub silmi vaid sillerdavale järveveele ja oranžilt kumavale taevale. See hetk siin on eriline. See riik siin on nii uskumatult ilus ja eksootiline. Eestlanna hoiab veel paar sekundit pilku heleroosal taeval ja pöörab seejärel silmad laua alla.

“Eks ole armas, ta on meil küll juba vanem proua, aga endiselt nii armas.”

“Ta on tõesti väga armas,” vastab eesti neiu ja kostitab laua all rahmeldavat koera paari rahustava paiga.