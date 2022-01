Tallinna Ülikooli teadur: vanemate inimeste enesetapud on suur probleem. Räägi oma eaka lähedasega!

„Vanem inimene peab saama rääkida endale olulistest asjadest regulaarselt. Vanas eas tuleb otsida ka uusi tutvusi ja mitte arvata, et ainus abiline saab olla laps või pereliige,“ räägib Tambaum. Tema sõnul on võtmetähendusega just inimsuhted. „Sotsiaalsel suhtlusel on võimendav mõju ka füüsilisele liikumisele – kui liigume kellegagi koos, siis on mõju lihastele parem.“