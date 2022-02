Öökull, lõoke ja tingimusteta armastus

Kuivõrd olete uue elu­korraldusega harjunud?



Liisa: Beebi tuli kolm nädalat enne plaanitut, tähtaeg oli alles 27. detsembril. Mul ei olnud isegi haiglakott koos, kui sünnitama läksime. Kõik tuli kuidagi nii ruttu, me ei olnud veel valmis. See on olnud ilmselt kõige suurem väljakutse. Samas ei tea, kas seda õiget hetke on üldse olemas.

Märt: Esimene kuu läks tohutu kiirusega – ühel hetkel oli juba 2. jaanuar. Nii kummaline. Samas on sellele järgnev aeg kulgenud neli korda aeglasemalt. Ilmselt hakkan harjuma sellega, et mul on laps. Esimesel kuul oli kõik nii uus ja iga asi üllatas. Veidral kombel olen praegu rohkem väsinud kui esimese kuu jooksul. Aga kogu vaev on seda väärt! Võin olla väga väsinud, aga kui ta mul süles nohiseb, siis tundub kõik ideaalne.

Liisa: Nüüd on hakanud välja kujunema mingisugused rutiinid ja rütm. Alguses oli kõik nii hektiline, ei teadnud, mida oodata. Nüüd lihtsalt kulgeme.