KAANELUGU | Anna ja Kristjan Pihl: peas tiksub aina küsimus, kas me ikka oleme lapsevanematena piisavad

Anna (32) ja Kristjan (31) tervitavad meid kaane­pildistamiseks oma uues kodus. Nad ostsid äsja majaosa kiviviske kaugusele Tallinna kesklinnast. Selgub, et just viimastel päevadel on noored asju eelmisest kodust järjest siia toonud, et uude koju ööbima jääda. Väikese Asta (1 a 10 k) jaoks on see suur elumuutus ning ema-isa veidi murelikud, kas ta ikka harjub ilusti.

Asta sündis kõige sügavamal koroonaajal 2020. aasta märtsikuus ja pidi oma esimesed elunädalad veetma emaga haiglas. Kristjan sai naisperele vaid aknast lehvitamas käia. “Kohati meenutas olukord nõukogude aega, kui isad sünnituse juurde ei pääsenud. Seisin tunde palati akna taga ja jälgisin, kuidas Anna lapsega tegeleb. Ise samal ajal mõtlesin, kuidas ta selles küll juba nii osav on,” mäletab mees.

“Sel hetkel mõtlesin, et jumalale tänu, et on olemas mobiiltelefonid ja saab vähemalt niimoodi suhelda. Lähedaste tugi oli sel ajal ülioluline,” räägib Anna. Ta tunnistab, et haiglaelu oli emotsionaalselt raske. Uue ilmakodaniku sünd on üldiselt rõõmus sündmus, aga haiglas näed ja kuuled ka seda poolt, kui kõik ei lähe nii hästi.