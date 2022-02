“Kohati meenutas olukord nõukogude aega, kui isad sünnituse juurde ei pääsenud. Jälgisin aknast, kuidas Anna lapsega tegeleb. Ise samal ajal mõtlesin, kuidas ta selles küll juba nii osav on,” mäletab mees.

“Sel hetkel mõtlesin, et jumalale tänu, et on olemas mobiiltelefonid ja saab vähemalt niimoodi suhelda. Lähedaste tugi oli sel ajal ülioluline,” räägib Anna. Ta tunnistab, et haiglaelu oli emotsionaalselt raske. Uue ilmakodaniku sünd on üldiselt rõõmus sündmus, aga haiglas näed ja kuuled ka seda poolt, kui kõik ei lähe nii hästi.