VIDEO | "Keskmise lapse sündroom" on päris! Ema tähistas aastaid oma poja sünnipäeva täiesti valel päeval

"Siit tuleb teile üks tõeline enesekindluse-boost. Ma olen nimelt alati arvanud, et mu poja sünnipäev on 26. veebruaril, aga tuli välja, et tegelikult pole see sugugi nii!" naerab ta läbi pisarate.

Šokeeriv tõde selgus lastearstiga peetud telefonikõnest, kus meedik väitis dokumentidele tuginedes, et Emily lapse sünnikuupäevaks on hoopis 25.veebruar. "Ma olin valmis nagu emalõvi kõigile peale lendama. Mina olen ta ema, ma tean tema sünnikuupäeva! See on ju lausa absurdne vestlus! Ja siis ma igaks juhuks enne tagasi helistamist kerisin oma Facebooki ajajoont paar aastat tagasi, et igaks juhuks oma lapse sündimise postitusest see asi üle kontrollida... ja kujutate ette, ta sünnipäev ongi 25. veebruaril. Ma olen kaks aastat oma lapse sünnipäeva valel päeval tähistanud. Kõige hullem on aga asja juures see, et tegu on minu keskmise lapsega!"