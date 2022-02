Kui peres on ühe ema asemel kaks! Segaduses naine: tundsin meesenergiast niivõrd puudust, et käisime isegi paariteraapias

Dali lõi naisega pere ja sai lapse. Pärast poja sündi hakkas ta aina enam tundma, et midagi on siiski puudu, midagi on fundamentaalselt valesti. "Ühel hetkel mõistsin, et paarisuhe naisega, veel vähem pere loomine, pole minu jaoks ning olen teinud suure vea...”